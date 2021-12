Udinese, Gotti in bilico: il tecnico spagnolo in pole per sostituirlo! (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo la sconfitta di ieri contro l’Empoli per 3-1, la panchina di Gotti è a grande rischio. Gino Pozzo e il resto della dirigenza sta ragionando in queste ore se continuare ad affidarsi al tecnico oppure cambiare allenatore. Albert Celades, allenatoreNel dubbio, la dirigenza ha già sondato il terreno e sta valutando vari allenatori. Tra tutti, in pole per sostituire Gotti c’è Albert Celades, tecnico spagnolo ex Valencia. Oltre a lui ci sono anche vari tecnini italiani attualmente senza panchina, come Donadoni e Maran. Giampaolo invece è bloccato da un ricco contratto al Torino, ma il vero sogno della dirigenza sarebbe Renato Gattuso, pista impossibile considerato il budget a disposizione. POTREBBE INTERESSARTI ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo la sconfitta di ieri contro l’Empoli per 3-1, la panchina diè a grande rischio. Gino Pozzo e il resto della dirigenza sta ragionando in queste ore se continuare ad affidarsi aloppure cambiare allenatore. Albert Celades, allenatoreNel dubbio, la dirigenza ha già sondato il terreno e sta valutando vari allenatori. Tra tutti, inper sostituirec’è Albert Celades,ex Valencia. Oltre a lui ci sono anche vari tecnini italiani attualmente senza panchina, come Donadoni e Maran. Giampaolo invece è bloccato da un ricco contratto al Torino, ma il vero sogno della dirigenza sarebbe Renato Gattuso, pista impossibile considerato il budget a disposizione. POTREBBE INTERESSARTI ...

Glongari : #Udinese nuove riflessioni in corso su #Gotti dopo l’ennesima sconfitta. Proprietà infuriata @MCriscitiello @tvdellosport - MCriscitiello : Udinese, Gotti verso l’esonero. Decisione definitiva in mattinata ma destino sembra segnato #sportitalia… - 89FL : RT @MCriscitiello: Udinese, Gotti verso l’esonero. Decisione definitiva in mattinata ma destino sembra segnato #sportitalia @tvdellosport @… - undoriano : Se l'Udinese esonera Gotti, Pozzo fa la fine di Ferrero - IlCinis : @Henri_Filipuzzi Si ma non si può secondo me cambiare mister perché per un periodo non sta girando.. perché prima h… -