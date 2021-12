Tutte le balle sul Covid

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 7 dicembre 2021) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2021/12/quarta-repubblica-editoriale.mp4 “Oggi è il giorno del super green pass, o meglio del lasciapassare. Ormai è di moda l’inglese e usiamo il green pass, così come preferiamo usare fake news al posto di. Invece stasera vorrei usare l’italiano, quindi lasciapassare e, leche abbiamo detto in questo periodo e sulle quali ormai non si può discutere. Ve ne elenco alcune: 1. pensare che questo vaccino non serva, questa è sicuramente una balla; 2. ma è altrettanto una balla quell’idea per cui chi si vaccina non si può contagiare; E poi ci sonole altre: 3. affermare che siamo di fronte all’ondata dei non vaccinati; 4. non ammettere che ancora non si sa nulla della quarta dose; 5. insistere sul fatto che ilper i bambini ...