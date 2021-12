Totti: “La Roma è una buona squadra, ma servono i campioni” (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma – La Roma è una squadra con giocatori importanti ma senza campioni. E’ il giudizio che Francesco Totti esprime sulla squadra giallorossa allenata da José Mourinho. L’ex numero 10 era allo stadio Olimpico sabato, quando la Roma è stata nettamente sconfitta 3-0 dall’Inter. “La cosa primaria è che servono i giocatori, è una necessità: non voglio disprezzare la squadra che abbiamo adesso, è una rosa con giocatori importanti, non ci sono i campioni ma giocatori che possono fare bene in un contesto di squadra, i campioni da soli non riescono a vincere”, dice Totti nei panni di Global Ambassador di Digitalbits. “Cosa manca alla Roma? Ho già detto tutto, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 dicembre 2021)– Laè unacon giocatori importanti ma senza. E’ il giudizio che Francescoesprime sullagiallorossa allenata da José Mourinho. L’ex numero 10 era allo stadio Olimpico sabato, quando laè stata nettamente sconfitta 3-0 dall’Inter. “La cosa primaria è chei giocatori, è una necessità: non voglio disprezzare lache abbiamo adesso, è una rosa con giocatori importanti, non ci sono ima giocatori che possono fare bene in un contesto di, ida soli non riescono a vincere”, dicenei panni di Global Ambassador di Digitalbits. “Cosa manca alla? Ho già detto tutto, ...

