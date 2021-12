Teatro San Carlo, assembramento per la prima: il direttore Asl Na1 va via (Di martedì 7 dicembre 2021) Teatro San Carlo, grande assembramento per la prima del film di Sergio Rubini: il direttore Asl Na1 Ciro Verdoliva decide di andare via. Teatro San Carlo (Facebook)Momenti di tensione a causa della troppa ressa al botteghino del Teatro San Carlo contro ogni normativa anti Covid-19. Il direttore dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, era presente e ha chiamato gli ispettori per poi abbandonare il Teatro in segno di dissenso. Questo è quanto accaduto fuori dal Teatro partenopeo per visionare la prima del film di Sergio Rubini dedicato ai fratelli De Filippo. “Non possiamo permetterci di dare questa immagine di Napoli“, queste sono state le parole di Verdoliva, visibilmente ... Leggi su vesuvius (Di martedì 7 dicembre 2021)San, grandeper ladel film di Sergio Rubini: ilAsl Na1 Ciro Verdoliva decide di andare via.San(Facebook)Momenti di tensione a causa della troppa ressa al botteghino delSancontro ogni normativa anti Covid-19. Ildell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, era presente e ha chiamato gli ispettori per poi abbandonare ilin segno di dissenso. Questo è quanto accaduto fuori dalpartenopeo per visionare ladel film di Sergio Rubini dedicato ai fratelli De Filippo. “Non possiamo permetterci di dare questa immagine di Napoli“, queste sono state le parole di Verdoliva, visibilmente ...

