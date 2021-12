Scala: Salsi, 'dato il massimo per fare spettacolo nuovo e moderno' (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano, 7 dic. - (Adnkronos) - "Noi abbiamo dato il massimo per fare uno spettacolo nuovo e moderno che porta al futuro dell'opera. Se poi vogliamo guardare solo delle scene dipinte stiamo a casa ad ascoltare dei dischi che è meglio". Lo ha detto il baritono Luca Salsi, al termine della Prima della Scala, dove da protagonista ha inaugurato la stagione con il "Macbeth" di Giuseppe Verdi, replicando ai giornalisti che gli facevano notare che il loggione non è stato particolarmente convinto dello spettacolo. "Stare sul palco e cantare stando fermi come si faceva 30-40 anni fa non funziona più - ha aggiunto Salsi - oggi ci sono tanti stimoli, serie tv, internet, tv e cinema c'è bisogno che il pubblico si emozioni con noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano, 7 dic. - (Adnkronos) - "Noi abbiamoilperunoche porta al futuro dell'opera. Se poi vogliamo guardare solo delle scene dipinte stiamo a casa ad ascoltare dei dischi che è meglio". Lo ha detto il baritono Luca, al termine della Prima della, dove da protagonista ha inaugurato la stagione con il "Macbeth" di Giuseppe Verdi, replicando ai giornalisti che gli facevano notare che il loggione non è stato particolarmente convinto dello. "Stare sul palco e cantare stando fermi come si faceva 30-40 anni fa non funziona più - ha aggiunto- oggi ci sono tanti stimoli, serie tv, internet, tv e cinema c'è bisogno che il pubblico si emozioni con noi ...

