Salernitana a colloquio con la FIGC | ancora problemi per la cessione

(Di martedì 7 dicembre 2021) Oggi a Roma i trustee che si occupano dellaincontrano gli emissari dellaper cercare di mettere ordine circa gli ultimi sviluppi inerenti alladella società. Una riunione necessaria date le valutazioni che merita il caso. Il materiale su cui lavorare c’è, ma la situazione è ingrovigliata: nonostante infatti sia arrivata più di una proposta sul tavolo di Melior Trust e Widar Trust, nessuna di queste risulterebbe al cento per cento completa e più di un qualcosa sarebbe da limare. Ad essere presa in esame saràuna volta la documentazione ricevuta via PEC: indipendenza dalla proprietà uscente (Lotito–Mezzaroma) e requisiti di solidità economica. Nel frattempo i tifosi non ne possono più: la classifica piange e il tempo stringe. Entro il 31 dicembre dovrà arrivare la ...

...la contestazione dei tifosi del Cagliari che hanno aspettato all'uscita degli spogliatoi la squadra per poter avere un confronto diretto in seguito al pareggio di questa sera contro la. ...Il tecnico toscano, dopo il match contro la, si incontrerà con il presidente della ... Ilufficiale con i vertici della dirigenza dovrebbe avvenire durante la sosta per le ...A 26 giorni dal gong, dunque, un po' tutti sperano che la scadenza odierna possa essere quella decisiva Come riporta il sito Ottopagine.it, alle 23.59 scade il termine fissato dai trustee per la prese ...Lo scenario. L'obiettivo è scongiurare il bivio del 31 dicembre, il giorno fissato dalla Federcalcio per avere offerte in mano e chiusura della trattativa. Il 15 dicembre è ultimo giorno utile per com ...