Rapine sulla tratta ferroviaria Nettuno-Roma | i video incastrano 2 baby rapinatori

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 dicembre 2021)– Nella serata del 3 dicembre, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer per il Lazio ha rintracciato due minori di origine croata all’interno dell’atrio biglietteria, sito nello scalo ferroviario di. I due giovani sono stati riconosciuti, quali autori dicommesse a bordo di alcuni convogli nella, grazie anche al sistema disorveglianza predisposto all’interno degli scali ferroviari presenti lungo la linea. Per uno di loro è scattato il fermo di Polizia Giudiziaria, l’altro minore è stato deferito in stato di libertà. Sono stati in tutto 3 gli arrestati, 4 gli indagati e 7mila e 322 le persone controllate dalle 419 pattuglie impegnate in stazione e 62 a bordo di 143 treni, 34 le sanzioni ...