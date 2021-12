Quirinale | Pd nel panico | “Abbiamo una certezza…”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 7 dicembre 2021) A quarantatre giorni dall’apertura del seggio elettorale – la prima seduta comune per l’elezione del successore di Sergio Mattarella potrebbe essere il 19 gennaio – nel Transatlantico di Montecitorio c’è una sola certezza: «Il prossimo capo dello Stato non avrà la tessera del Pd». Non è una battuta di Matteo Salvini, ma si tratta di un ragionamento che ormai in tanti fanno ai piani alti del Nazareno. È vero, forse uno come Paolo Gentiloni potrebbe uscire dal cilindro attorno alla decima votazione. Ma è uno scenario difficile in un Parlamento balcanizzato come quello odierno. «Non siamo più nel 2013 o nel 2015, il quadro politico è cambiato, la maggioranza dei grandi elettori sta da un’altra parte. Dobbiamo rassegnarci, la nostra unica chances resta la conferma di Sergio Mattarella». A meno di colpi di scena, l’attuale inquilino del Colle si è espresso più volte su un eventuale bis, ...