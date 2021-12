Quagliarella svela il suo futuro | l’annuncio!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 7 dicembre 2021) Oggi si è tenuta a Genova la presentazione della partnership fra Regione Liguria, Sampdoria, Genoa e Spezia a cui ha presenziato anche il capitano della Samp, Fabio. SampdoriaCapitano Il capitano dei blucerchiati ha preso parola sul palco e a TMW ha dichiarato: ”Questa regione per me che sono che sono nato e cresciuto al mare è il top. Me la giro sempre tutta, ha dei posti stupendi e non nascondo che in, finito con il calcio, potrei fermarmi qui. Si vive molto molto bene e ringrazio tutti per l’ospitalità”. L’attaccante, originario di Napoli, è approdato in diverse squadre di Serie A, ma ha già dichiarato diverse volte il suo amore per la Samp a cui si aggiunge quello per Genova. Ilaria Pacilio