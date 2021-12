Pearl Harbor | ovvero come non si gestisce una crisi

(Di martedì 7 dicembre 2021) I turisti che visitano le Hawaii, oltre a essere affascinati dalla natura dei luoghi, non possono non essere colpiti da due cose: prima di tutto, dallo “Arizona Memorial”, il monumento ai caduti nell’attacco giapponese di, di cui oggi ricorre l’ottantesimo anniversario. Si tratta di una passerella che consente di vedere dall’alto ciò che resta del relitto della corazzata “Arizona”, una delle tre navi da battaglia affondate durante l’attacco. L’altro aspetto che colpisce e sorprende è il numero elevato di coppiette giapponesi in viaggio di nozze alle Hawaii. Anche se l’emigrazione nipponica è relativamente recente, e risale al 1866, l’arcipelago è sempre stato considerato – a torto o a ragione –il luogo di origine del popolo giapponese, e questa credenza incoraggia i giovani sposi a trascorrere lì la luna di miele. ...

SkyTG24 : 80 anni fa il Giappone attaccò a sorpresa le corazzate americane a Pearl Harbor, segnando l’ingresso degli Stati Un… - Agenzia_Ansa : Ottanta anni fa l'attacco alla base americana di Pearl Harbor. Era il 7 dicembre 1941 e l'evento determina l'ingres… - ilpost : 80 anni fa, l’attacco a Pearl Harbor fu uno degli attacchi militari più importanti della storia contemporanea: durò… - germanshepard8 : RT @germanshepard8: #7dicembre 1941. Migliaia di militari americani muoiono in seguito all'attacco di oltre 350 velivoli da guerra giappone… - AccadevaOggi : #AccadevaOggi 7 dicembre 1941: Il Giappone attacca gli Stati Uniti a Pearl Harbor -

(documentario), in onda alle 21.10 su Rai Storia.In 3 sorsi " Il 7 dicembre 1941 aerei giapponesi attaccano la base navale americana di, nelle Hawaii, dando inizio a un feroce conflitto per il controllo del Pacifico. L'attacco segna l'ingresso degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale e cambia per sempre gli assetti ...Il 7 dicembre 1941 l'attacco giapponese alla flotta statunitense a Pearl Harbor nelle Hawaii spinse gli USA a entrare in guerra.L’attacco del 7 dicembre 1941 a Pearl Harbor e ad altre località delle Hawaii uccise 2.403 tra personale dell’esercito e civili e fu un momento decisivo che portò gli Stati Uniti all’ingresso nella se ...