Non c’è nessun giallo Manolas: oggi è tornato ad allenarsi in gruppo (Di martedì 7 dicembre 2021) Nonostante le indiscrezioni circolate stamattina, Spalletti pare aver recuperato almeno Kostas Manolas per la partita di giovedì contro il Leicester. Il greco ha svolto tutta la seduta d’allenamento in gruppo – così fa sapere il Napoli – e dovrebbe dunque essere regolarmente a disposizione del tecnico di Certaldo dopo i guai fisici prima e la gastroenterite poi. Ora il punto sarebbe quello di rimetterlo gradualmente nelle condizioni di esprimersi al meglio, ma è un altro discorso. Il Napoli, nel report dell’allenamento di oggi, ha aggiornato anche sulla condizione degli altri infortunati: non sono ancora recuperati Insigne e Ruiz, che hanno fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lo spagnolo anche qualcosa in campo. Personalizzato in campo per Anguissa, che ha puntato l’Empoli. Solo terapie per Koulibaly e Lobotka, che si è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) Nonostante le indiscrezioni circolate stamattina, Spalletti pare aver recuperato almeno Kostasper la partita di giovedì contro il Leicester. Il greco ha svolto tutta la seduta d’allenamento in– così fa sapere il Napoli – e dovrebbe dunque essere regolarmente a disposizione del tecnico di Certaldo dopo i guai fisici prima e la gastroenterite poi. Ora il punto sarebbe quello di rimetterlo gradualmente nelle condizioni di esprimersi al meglio, ma è un altro discorso. Il Napoli, nel report dell’allenamento di, ha aggiornato anche sulla condizione degli altri infortunati: non sono ancora recuperati Insigne e Ruiz, che hanno fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lo spagnolo anche qualcosa in campo. Personalizzato in campo per Anguissa, che ha puntato l’Empoli. Solo terapie per Koulibaly e Lobotka, che si è ...

Advertising

Pontifex_it : In greco c’è un detto illuminante: o fílos ine állos eaftós, “l’amico è un altro me”. Sì, l’altro è la via per ritr… - borghi_claudio : Il buon Crisanti è in piena retromarcia... ANDREA CRISANTI CONTRO TUTTI: I VACCINI AI BAMBINI? NON C'E' FRETTA. IM… - myrtamerlino : Un anno fa senza #vaccino, senza #greenpass,ogni settimana facevamo le preghiere per non finire in zona arancione,… - EleOnlyTheBrave : RT @lulexstrina: albe che dice di aver lasciato le valigie sull’armadio perché non aveva spazio, ed alex che gli apre persino il letto per… - DiPint3 : RT @mariogiordano5: Attenzione: ricordo che stasera siamo regolarmente in onda con l'ultima puntata dell'anno. Ovviamente saremo come sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Elon Musk ai dipendenti di SpaceX: «Se Starship non decolla, c’è il rischio di bancarotta» Corriere della Sera