Medusa | una donna creduta mostro

(Di martedì 7 dicembre 2021) “Il segreto di” è un romanzo a sfondo mitologico scritto da Hannah Lynn e tradotto da Mariafelicia Maione per Newton Compton Editori, già best seller in Inghilterra. La vicenda della più celebre tra le Gorgoni viene rivisitata da quest’autrice inglese (che ora vive sulle Alpi austriache) in una maniera che non rinuncia né alla fiction né alle variazioni sul mito. Siamo in tempi remotissimi, nell’antica Grecia. Tempi in cui era molto rischioso nascere fanciulla e non sempre eri ben accetta: «Oh, che peso le femmine. Le avrei affogate alla nascita se avessi saputo quale tormento sarebbero state per me». Violentata da Poseidone nel tempio di Atena,, dapprima bellissima fanciulla, viene punita ingiustamente dalla dea con un sortilegio orribile: incurvata, avrà serpenti al posto dei capelli e uno sguardo che trasformerà in pietra chiunque ...