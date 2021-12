Macbeth, la diretta dalla Scala (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano, 7 dicembre 2021 - Alle 17.40 ll teatro alla Scala è quasi pieno nei suoi ordini di post. Il foyer infatti è riservato a stampa e fotografi in attesa del presidente della Repubblica Sergio ... Leggi su lanazione (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano, 7 dicembre 2021 - Alle 17.40 ll teatro allaè quasi pieno nei suoi ordini di post. Il foyer infatti è riservato a stampa e fotografi in attesa del presidente della Repubblica Sergio ...

Advertising

teatroallascala : Il 7 dicembre è arrivato, stasera non perdere la #PrimaScala! Segui la diretta su @RaiUno @RaiPlay @Radio3tweet e m… - RaiCultura : Applausi per il presidente Mattarella e l'inno nazionale. #Macbeth ora in diretta su @RaiUno e in streaming su… - RaiCultura : Tra poco #Macbeth di Verdi per la #PrimaScala, in diretta su @RaiUno e @Radio3tweet alle 17.45 dal @teatroallascala… - agendarockcuneo : #Macbeth. #Verdi. #TeatroallaScala. #DavidLivermore. In diretta da Milano. - appassionat : RT @teatroallascala: Il 7 dicembre è arrivato, stasera non perdere la #PrimaScala! Segui la diretta su @RaiUno @RaiPlay @Radio3tweet e most… -