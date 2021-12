Love is in the air, trama 7 dicembre: Eda chiede a Serkan di andarsene (Di martedì 7 dicembre 2021) Serkan Bolat dovrà fare i conti con una richiesta inaspettata da parte di Eda che lo lascerà di sasso, come suggerisce la trama di Love is in the air di oggi, martedì 7 dicembre. I due ex fidanzati si sono ritrovati dopo cinque anni a Sile, dove la paesaggista sta portando avanti un progetto di ristrutturazione per un lussuoso hotel sulla spiaggia a cui collabora anche la Art Life. Dopo i primi scontri e le prime rappresaglie tra loro, sono poi emersi gli antichi sentimenti e soprattutto Serkan si è reso conto di non aver mai dimenticato Eda. Così, dopo averla messa in difficoltà sul lavoro pretendendo di giudicare il suo progetto, l'architetto l'ha poi invitata a cena e le ha chiesto scusa per il suo atteggiamento. Entrambi si prepareranno con cura per il loro appuntamento e la Yildiz proverà a ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 dicembre 2021)Bolat dovrà fare i conti con una richiesta inaspettata da parte di Eda che lo lascerà di sasso, come suggerisce ladiis in the air di oggi, martedì 7. I due ex fidanzati si sono ritrovati dopo cinque anni a Sile, dove la paesaggista sta portando avanti un progetto di ristrutturazione per un lussuoso hotel sulla spiaggia a cui collabora anche la Art Life. Dopo i primi scontri e le prime rappresaglie tra loro, sono poi emersi gli antichi sentimenti e soprattuttosi è reso conto di non aver mai dimenticato Eda. Così, dopo averla messa in difficoltà sul lavoro pretendendo di giudicare il suo progetto, l'architetto l'ha poi invitata a cena e le ha chiesto scusa per il suo atteggiamento. Entrambi si prepareranno con cura per il loro appuntamento e la Yildiz proverà a ...

