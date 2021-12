L'Inter gioca bene fino al rosso di Barella. Ora testa al campionato (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dal Santiago Bernabeu di Madrid Davide Stoppini analizza il successo per 2 - 0 del Real sull'Inter nell'ultima gara del girone. Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dal Santiago Bernabeu di Madrid Davide Stoppini analizza il successo per 2 - 0 del Real sull'nell'ultima gara del girone.

Advertising

Inter : Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro pe… - FBiasin : Il risultato è chiaramente la cosa più importante. E lo è sempre. In questo caso la vittoria vale il primo posto e… - Inter : ?? | | CALCIO D'INIZIO ?? Si gioca all’Olimpico ?? Forza ragazzi! #ForzaInter #RomaInter - conor94027780 : @_antonellom_ @Inter Beh i cinesi hanno tagliato tutto… Poi è vero hai ragione, ma poi se vai a vedere loro dal Ren… - CattaDario : RT @FBiasin: Il risultato è chiaramente la cosa più importante. E lo è sempre. In questo caso la vittoria vale il primo posto e quindi - ri… -