Jennifer Lawrence torna sul red carpet: “Un’esperienza extracorporea” (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo anni di assenza, Jennifer Lawrence ha finalmente fatto il suo ritorno su un red carpet importante: quello di Dont’ Look Up, il nuovo film diretto da Adam McKay in uscita nei cinema il 10 dicembre e su Netflix il 24 dicembre. Una notizia che ha fatto impazzire i fan, preoccupati per la lunga assenza dell’attrice dalle occasioni pubbliche. Dopo tre candidature e una vittoria ai premi Oscar quando era poco più che ventenne, nel 2017 Lawrence ha deciso di allontanarsi dai riflettori. E ora è pronta per tornare alla ribalta. Un’esperienza, quella del red carpet newyorkese, che lei stessa ha definito “extracorporea“. In un’intervista a E!, infatti, l’attrice ha spiegato che “È come se non fossi qui, se ha senso. Non lo sto elaborando“. E non potrebbe ... Leggi su diredonna (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo anni di assenza,ha finalmente fatto il suo ritorno su un redimportante: quello di Dont’ Look Up, il nuovo film diretto da Adam McKay in uscita nei cinema il 10 dicembre e su Netflix il 24 dicembre. Una notizia che ha fatto impazzire i fan, preoccupati per la lunga assenza dell’attrice dalle occasioni pubbliche. Dopo tre candidature e una vittoria ai premi Oscar quando era poco più che ventenne, nel 2017ha deciso di allontanarsi dai riflettori. E ora è pronta perre alla ribalta., quella del rednewyorkese, che lei stessa ha definito ““. In un’intervista a E!, infatti, l’attrice ha spiegato che “È come se non fossi qui, se ha senso. Non lo sto elaborando“. E non potrebbe ...

Advertising

_gracieling : la meraviglia di donna che è Jennifer Lawrence. - enckrsthn : RT @_diana87: Buongiorno con Jennifer Lawrence e il suo pancione alla premiere di #DontLookUp a New York ?? - Bright_Star06 : RT @diaridicinema: Ieri sera Jennifer Lawrence ha partecipato a The Late Show With Stephen Colbert per promuovere #DontLookUp! https://t.co… - diaridicinema : Ieri sera Jennifer Lawrence ha partecipato a The Late Show With Stephen Colbert per promuovere #DontLookUp! - peppe844 : RT @_aleisrare: Tweet di apprezzamento per Jennifer Lawrence alla premiere di #DontLookUp Ma quanto è bellaaaaa ?? -