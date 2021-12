Infortunio Leao, buone notizie per Pioli: svelata la data del suo rientro (Di martedì 7 dicembre 2021) Nella partita di questa sera il Milan sfiderà il Liverpool. I rossoneri dovranno rinunciare ad un titolarissimo: Rafael Leao. Per il portoghese è stata riscontrata una piccola lesione al bicipite femorale della coscia destra. L’assenza di Leao si aggiunge a quella di altri due attaccanti, ormai fermi da tempo, Rebic e Giroud. Pioli, Milan, LeaoSecondo quanto riferito da Tuttosport, ci sarebbero però buone notizie per l’allenatore dei rossoneri. Il giovane attaccante dovrebbe infatti essere nuovamente a disposizione in vista del big match di campionato fissato per domenica 19 contro il Napoli. Il suo rientro sui campi di gioco è infatti previsto per la settimana prossima. LEGGI ANCHE: Tegola per Allegri, operato Kulusevski: i tempi di recupero Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) Nella partita di questa sera il Milan sfiderà il Liverpool. I rossoneri dovranno rinunciare ad un titolarissimo: Rafael. Per il portoghese è stata riscontrata una piccola lesione al bicipite femorale della coscia destra. L’assenza disi aggiunge a quella di altri due attaccanti, ormai fermi da tempo, Rebic e Giroud., Milan,Secondo quanto riferito da Tuttosport, ci sarebbero peròper l’allenatore dei rossoneri. Il giovane attaccante dovrebbe infatti essere nuovamente a disposizione in vista del big match di campionato fissato per domenica 19 contro il Napoli. Il suosui campi di gioco è infatti previsto per la settimana prossima. LEGGI ANCHE: Tegola per Allegri, operato Kulusevski: i tempi di recupero

Advertising

AntoVitiello : #Pioli a dazn: '#Leao ha preso una botta, si era indurito un muscolo quindi era meglio non rischiare. Spiace per l'… - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Milan, Leao ai box per infortunio: può rientrare col Napoli - infoitsalute : CorSera - Milan, non poteva esserci notizia peggiore dell'infortunio di Leao - sportli26181512 : CorSera - Milan, non poteva esserci notizia peggiore dell'infortunio di Leao: Rafael Leao si è fermato alla vigilia… - MilanNewsit : CorSera - Milan, non poteva esserci notizia peggiore dell'infortunio di Leao -