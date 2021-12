Il calcio per la vita (Di martedì 7 dicembre 2021) Un pallone e la strada. Esperienza, gioia e riconoscenza. Sacrifici, infortuni e dolore. Seguire le proprie passioni. Farsi attraversare da tempeste di emozioni. Una vita per il calcio. Viaggi, vittorie e record. Scudetti, trofei e tanti gol. Campionato e Coppa Italia. La maglia azzurra della Nazionale. Il pensiero di mollare e la caparbietà nel continuare. Un segno indelebile. La voglia di stare sul campo. La Hall of fame e la dirigenza. La cultura da migliorare. Una donna sempre in gioco. Elisabetta Vignotto. Più semplicemente Betty. Un pezzo di storia del nostro calcio. Tanto che nel 2017 è entrata proprio nella Hall of Fame del calcio italiano, il riconoscimento che celebra giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti. Premiazione riservata a chi è stato capaci di lasciare un segno indelebile nella storia ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 7 dicembre 2021) Un pallone e la strada. Esperienza, gioia e riconoscenza. Sacrifici, infortuni e dolore. Seguire le proprie passioni. Farsi attraversare da tempeste di emozioni. Unaper il. Viaggi, vittorie e record. Scudetti, trofei e tanti gol. Campionato e Coppa Italia. La maglia azzurra della Nazionale. Il pensiero di mollare e la caparbietà nel continuare. Un segno indelebile. La voglia di stare sul campo. La Hall of fame e la dirigenza. La cultura da migliorare. Una donna sempre in gioco. Elisabetta Vignotto. Più semplicemente Betty. Un pezzo di storia del nostro. Tanto che nel 2017 è entrata proprio nella Hall of Fame delitaliano, il riconoscimento che celebra giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti. Premiazione riservata a chi è stato capaci di lasciare un segno indelebile nella storia ...

