I migliori della 16ª giornata: Immobile, Raspadori e Simeone protagonisti (Di martedì 7 dicembre 2021) Non c'è un solo protagonista in questa sedicesima giornata, ma tanti attori principali. Dopo qualche rara eccezione negli scorsi turni trovano spazio diversi attaccanti che, con le loro doppiette, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 7 dicembre 2021) Non c'è un solo protagonista in questa sedicesima, ma tanti attori principali. Dopo qualche rara eccezione negli scorsi turni trovano spazio diversi attaccanti che, con le loro doppiette, ...

Advertising

AIRC_it : Cala la mortalità e migliora la sopravvivenza per molti tumori in Italia, con dati in genere migliori rispetto a qu… - fattoquotidiano : Nascere incendiario e finire pompiere è parabola persino banale. Ma nascere Super Mario, Professore con 110 e loden… - juventusfc : ?? Allegri: «@AlvaroMorata sabato ha fatto una delle migliori partite della stagione sotto ogni aspetto ed è stato u… - MirrorInterview : RT @Indieffusione: Questa sera, dalle 19 alle 20, c'è #OpenSpaceIndieffusione su #??????????????????????????, con a #VincenzoSantoro e #ValentinaNaselli… - NoiseSymphonyIT : RT @Indieffusione: Questa sera, dalle 19 alle 20, c'è #OpenSpaceIndieffusione su #??????????????????????????, con a #VincenzoSantoro e #ValentinaNaselli… -