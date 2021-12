GfVip, Alex Belli: 'Gli ho detto di tutelarci'. Cosa è accaduto prima della puntata (Di martedì 7 dicembre 2021) La love story, battezzata 'chimica artistica' da Alex Belli, tiene banco ormai da settimane, e invece di spegnersi sembra essersi consumata sotto le coperte del Gf Vip. Nonostante questo, c'è una '... Leggi su leggo (Di martedì 7 dicembre 2021) La love story, battezzata 'chimica artistica' da, tiene banco ormai da settimane, e invece di spegnersi sembra essersi consumata sotto le coperte del Gf Vip. Nonostante questo, c'è una '...

Advertising

GrandeFratello : Alex: 'Se Delia venisse qui, andrei via con lei' #GFVIP - GrandeFratello : Arriva la dichiarazione di Alex: 'Mi sono innamorato di te...'?? #GFVIP - samy961001 : #GFvip comunque non c’è un concorrente con le palle che dice ora basta con questa storia e mettano alle strette Ale… - CriticonaReale : Ho letto alcuni spezzoni dell'intervista all'ex moglie di Alex Belli. Sono rimasta di ghiaccio. E c'è gente che vor… - paolamontef : RT @ggguore: È allucinante come conduttore, autori, Katia e Manila facciano processi a Lulú, Miriana, Nicola, Sophie e Gianmaria MA NESSUNO… -