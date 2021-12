Gf VIP nomination: chi sono i nominati di ieri 6 dicembre? (Di martedì 7 dicembre 2021) Un’altra puntata del Gf VIP 6 si è conclusa e le nomination sono state servite: scopriamo chi sono i concorrenti nominati ieri sera 6 dicembre 2021 e chi l’eliminato della settimana! Leggi anche: Gf VIP, Sophie e Gianmaria stanotte: dopo il bacio hanno fatto l’amore? VIDEO Gf VIP, nomination: chi sono i concorrenti nominati ieri sera?... Leggi su donnapop (Di martedì 7 dicembre 2021) Un’altra puntata del Gf VIP 6 si è conclusa e lestate servite: scopriamo chii concorrentisera 62021 e chi l’eliminato della settimana! Leggi anche: Gf VIP, Sophie e Gianmaria stanotte: dopo il bacio hanno fatto l’amore? VIDEO Gf VIP,: chii concorrentisera?...

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination lunedì 6 dicembre - CorriereCitta : Grande Fratello Vip 2021, chi è stato eliminato ieri sera: cosa è successo dopo la puntata di lunedì 6 dicembre, co… - statodelsud : Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination lunedì 6 dicembre - Pino__Merola : Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination lunedì 6 dicembre - tvblogit : Grande Fratello Vip 6: anticipazioni puntata stasera, nomination ed eliminazioni -