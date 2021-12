GF Vip, alcuni vipponi rivelano chi hanno votato. La regia sbotta in diretta (Di martedì 7 dicembre 2021) GF Vip: la regia sbotta contro i vipponi Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. Come di consueto nell’ultimo atto non mancano quelle che sono le temute nomination. Capita, però, che alcuni concorrenti non riescano proprio a non rivelare il nome fatto in confessionale durante la nomination segreta o in L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 7 dicembre 2021) GF Vip: lacontro iIeri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. Come di consueto nell’ultimo atto non mancano quelle che sono le temute nomination. Capita, però, checoncorrenti non riescano proprio a non rivelare il nome fatto in confessionale durante la nomination segreta o in L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

salemissimisima : @BakshDark Ti serve un manuale d’uso per Twitter. Se scrivi Gf vip party o se citi un mio tweet mi compaiono anche… - whatanightx : A me già che Alfonso ha descritto lo schifo di Manila, Francesca e Katia per la cena etiope come 'alcuni vip hanno… - marialkeating : RT @SupportRossi46: Disse quella che ha fatto miss italia 20 anni fa e nient’altro se non temptation island Come disse Alfonso una volta,… - SupportRossi46 : Disse quella che ha fatto miss italia 20 anni fa e nient’altro se non temptation island Come disse Alfonso una vol… - PozzuTu : Alcuni vip avrebbero fatto meglio a rimanere a casa e non mostrare a tutta Italia la loro vera faccia...mi vergogno… -