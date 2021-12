Focolaio Tottenham, ma la UEFA non sposta la partita (Di martedì 7 dicembre 2021) Caos Coronavirus per il Tottenham, a poco più di 48 ore dalla sfida che metterà la formazione guidata da Antonio Conte di fronte al Rennes. Si tratta di un match decisivo per gli Spurs, che solamente in caso di vittoria saranno sicuri al 100% di proseguire il loro percorso agli spareggi della UEFA Conference League L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 7 dicembre 2021) Caos Coronavirus per il, a poco più di 48 ore dalla sfida che metterà la formazione guidata da Antonio Conte di fronte al Rennes. Si tratta di un match decisivo per gli Spurs, che solamente in caso di vittoria saranno sicuri al 100% di proseguire il loro percorso agli spareggi dellaConference League L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Focolaio Tottenham, ma la UEFA non sposta la partita: Caos Coronavirus per il Tottenham, a poc… - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: Focolaio #Tottenham, ma la #UEFA non sposta la sfida di Conference League - CalcioFinanza : Focolaio #Tottenham, ma la #UEFA non sposta la sfida di Conference League - barinewstv : Focolaio Covid al Tottenham, almeno 6 positivi. In dubbio la gara di Conference League - MarekNapoli : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Focolaio Covid nel Tottenham di Conte, partite a rischio -