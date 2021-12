F1 | i precedenti di Lewis Hamilton ad Abu Dhabi | cinque successi e non sentirli

(Di martedì 7 dicembre 2021) Sono benin undici apparizioni in quel di Abuper. Il sette volte campione del mondo è con margine il più vincente della storia del Gran Premio che da qualche anno a questa parte completa la stagione agonistica della massima formula. Il #44 del gruppo ha conquistato il primo successo nell’isola artificiale di Yas Marina nel 2011 prima di ripetersi nel 2014, 2016, 2018 e 2019. Nel 2020 arrivò un terzo posto al termine di un fine settimana dominato dall’olandese Max Vestappen (Red Bull), diretto rivale per il titolo. Il britannico ha partecipato a tutte le edizioni di questa manifestazione che ha esordito nel calendario del ‘Circus’ dal 2009. Qualcosa potrebbe cambiare quest’anno quando i protagonisti si troveranno ad affrontare un tracciato completamente nuovo, ...

Sono ben cinque i successi in undici apparizioni in quel di Abu Dhabi per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è con margine il più vincente della storia del Gran Premio che da qualche an ...Alla vigilia del GP di Abu Dhabi che deciderà chi tra Max Verstappen e Lewis Hamilton vincerà il titolo Mondiale di Formula 1 2021, il papà del ...