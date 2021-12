Draghi al Quirinale a condizione che… L`inedito intreccio Chigi-Colle

(Di martedì 7 dicembre 2021) Abbiamo avuto quattro Capi dello Stato che erano stati Presidenti del Consiglio (Segni, Leone, Cossiga e Ciampi) ma nessuno si è mai trasferito direttamente da Palazzoal. Quindi, sefosse eletto al, vivremmo un inedito istituzionale che potrebbe porre qualche problema procedurale su cui i costituzionalisti si stanno arrovellando. Tutto nasce dal secondo comma dell`art. 84 della Costituzione secondo il quale "l`ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica". Quindi, sevenisse eletto Capo dello Stato dovrebbe immediatamente dimettersi da Presidente del Consiglio prima del giuramento e non potrebbe rimanere a Palazzoneppure per il disbrigo degli affari correnti in attesa del successore.Ma poiché Palazzo ...

Advertising

christianrocca : Operetta Quirinale Lo scenario da incubo nel caso i partiti decidessero di rimuovere Draghi dal governo… - fattoquotidiano : @marcotravaglio: 'Il fatto soltanto che qualcuno pensi alla possibilità che Silvio Berlusconi possa diventare presi… - Linkiesta : Lo scenario da incubo nel caso i partiti decidessero di rimuovere Draghi dal governo Draghi sarebbe un ottimo Capo… - fattoquotidiano : Che succede se Draghi va al Quirinale? - Silvia16870911 : RT @elpiga3: #costituzionedemocratica .....vorrei ricordare a tutti che il PdR è il Capo delle FF.AA, Garante della Costituzione e nomina… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Quirinale

Marioalsembra l'ipotesi più probabile, sbaglio? 'Se avesse davvero voluto andare alnon avrebbe dovuto diventare premier.si è fatto conoscere, molti hanno capito ...Continua la battaglia per la sua liberazione Altre News Riforma CSM, incontro Cartabia -...? Berlusconi non è il nostro candidato Carica altri Link utili Love is in the air ...Ma, al di là delle pur tragiche contingenze, resta il dato della nuova pagina politica che la Germania si sta apprestando a scrivere. E a testimonianza di quanto importante sia la posta in gioco, rest ...Una pioggia di telefonate e messaggi a Beppe Grillo da parte dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Il fondatore è considerato un punto di ...