Covid-19, aumentano i casi ad Ardea: altri 15 positivi in 24 ore (Di martedì 7 dicembre 2021) Ardea – aumentano i casi di Covid nel comune di Ardea, dove in 24 ore sono saliti a 323 i positivi con 15 nuovi casi. Secondo gli ultimi dati della Asl Roma 6, aggiornati al 6 dicembre 2021, dei 323 positivi 6 persone sono ricoverate mentre 317 si trovano in isolamento domiciliare o in attesa del referto. Dall'inizio della pandemia sono 60 i decessi ad Ardea.

