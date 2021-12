Canone Rai per smartphone e tablet, la proposta che fa discutere: come potrebbe funzionare (Di martedì 7 dicembre 2021) Sta facendo discutere la recente proposta dell’amministratore delegato di Rai per estendere il Canone anche ai possessori di smartphone e tablet. Ecco quali sono le motivazioni alla base della proposta e come potrebbe funzionare questa nuova ipotesi. Canone Rai per smartphone e tablet, cosa c’è alla base della proposta L’idea è stata lanciata da Carlo Fuortes, l’amministratore delegato della Rai nominato nel mese di luglio, e ha già suscitato numerose discussioni. Questa proposta sarebbe stata avanzata considerando la possibilità di vedere programmi televisivi anche su dispositivi quali pc, smartphone e tablet ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Sta facendola recentedell’amministratore delegato di Rai per estendere ilanche ai possessori di. Ecco quali sono le motivazioni alla base dellaquesta nuova ipotesi.Rai per, cosa c’è alla base dellaL’idea è stata lanciata da Carlo Fuortes, l’amministratore delegato della Rai nominato nel mese di luglio, e ha già suscitato numerose discussioni. Questasarebbe stata avanzata considerando la possibilità di vedere programmi televisivi anche su dispositivi quali pc,...

