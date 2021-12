Babbo Natale viaggia in elettrico con ABB, Coca-Cola e Volvo Trucks (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Anche quest’anno parte il tour Coca-Cola che porterà l’atmosfera del Natale lungo la Penisola attraverso il primo Coca-Cola truck tour 100% elettrico, realizzato in partnership con Volvo Trucks e ABB, che garantirà l’infrastruttura di ricarica per il truck natalizio nel Real Magic Village itinerante, toccando le città di Milano, Bergamo, Napoli e Catania. Nel suo percorso in giro per l’Italia, Babbo Natale farà anche tappa nei siti ABB per ricaricare il suo mezzo in modo sostenibile: una ricarica di energia che proviene al 100% da fonti rinnovabili e che alimenta dal 2019 tutte le sedi di ABB in Italia. Le tappe di ricarica previste lungo il percorso dimostreranno come sia già possibile oggi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Anche quest’anno parte il tourche porterà l’atmosfera dellungo la Penisola attraverso il primotruck tour 100%, realizzato in partnership cone ABB, che garantirà l’infrastruttura di ricarica per il truck natalizio nel Real Magic Village itinerante, toccando le città di Milano, Bergamo, Napoli e Catania. Nel suo percorso in giro per l’Italia,farà anche tappa nei siti ABB per ricaricare il suo mezzo in modo sostenibile: una ricarica di energia che proviene al 100% da fonti rinnovabili e che alimenta dal 2019 tutte le sedi di ABB in Italia. Le tappe di ricarica previste lungo il percorso dimostreranno come sia già possibile oggi ...

Advertising

THEREALGUE : @_E_C_U_R_B @ruee126 Babbo Natale, tu al massimo twitti da seduto - pomeriggio5 : Oggi novità sul finto ginecologo che ha proposto visite hot a più di 400 ragazze. E poi, Flavia Vento ha telefonat… - AndreaVallascas : I minori privi di green pass per fare valere il loro diritto allo studio dal 6 Dicembre andranno a scuola con la sl… - frsmarco64 : @Agenzia_Ansa Certo come credere in babbo natale - FELIX7337 : @da_rold1 Quelli mi hanno detto che dovrebbe passare Babbo Natale la notte del 24???? -