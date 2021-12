Assalto a Capitol Hill, resiste la linea del silenzio imposta da Trump: l’ex capo staff non collabora. Bannon a processo fra 7 mesi (Di martedì 7 dicembre 2021) Il processo a Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump e tutt’ora suo alleato, partirà il prossimo 18 luglio. Bannon dovrà rispondere di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare davanti alla commissione che indaga sull’Assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso. I suoi legali avevano chiesto di fissare la prima udienza a metà ottobre 2022, in modo da far coincidere l’evento con la vigilia delle elezioni politiche di metà mandato. Richiesta che, però, è stata respinta. Chi ha deciso di cooperare è invece Marc Short, ex capo dello staff dell’ex vicepresidente Mike Pence. Short, come ricorda la Cnn, è considerato un testimone chiave soprattutto per ricostruire le ore in cui Pence era chiamato a ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Ila Steve, ex stratega di Donalde tutt’ora suo alleato, partirà il prossimo 18 luglio.dovrà rispondere di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare davanti alla commissione che indaga sull’del 6 gennaio scorso. I suoi legali avevano chiesto di fissare la prima udienza a metà ottobre 2022, in modo da far coincidere l’evento con la vigilia delle elezioni politiche di metà mandato. Richiesta che, però, è stata respinta. Chi ha deciso di cooperare è invece Marc Short, exdellodelvicepresidente Mike Pence. Short, come ricorda la Cnn, è considerato un testimone chiave soprattutto per ricostruire le ore in cui Pence era chiamato a ...

