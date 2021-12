Ajax | arriva un altro rinnovo | contratto fino al 2026!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Secondo Fabrizio Romano, l’ha trovato l’accordo per ildidel direttore Marc Overmars. Marc Overmarsal 2026 Qualche mese fa Overmars ha rifiutato un’offerta da parte del Newcastle, ora si è deciso e rinnoveràal 2026 con l’. Non solo il direttore sportivo, l’potrebbe confermare anche l’allenatore Erik Ten Hag, che ha dichiarato: “Ho ancora un anno didopo questa stagione. Qui sto molto bene“. Il futuro del club olandese per adesso può decisamente ritenersi al sicuro.