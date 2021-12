16 dicembre sciopero di Cgil e Uil | esentati trasporti e sanità

Advertising

Linkiesta : Lo sciopero politico di Landini, aspirante leader della sinistra anti Draghi Landini ha indetto per il 16 dicembre… - Ettore_Rosato : Lo sciopero del 16 dicembre ? Un errore. Ne ho parlato a @skytg24 - Tg3web : Lo sciopero del 16 dicembre va riprogrammato perché troppo vicino ad altre proteste. Lo ha deciso il Garante per i… - francescazuffa1 : RT @ilfoglio_it: Sciopero generale, Bombardieri (Uil): “Non ci manca la Cisl né il Pd. Andiamo avanti con i lavoratori”. Confermata la data… - infoitinterno : Sciopero generale, il Garante: va riformulato. Cgil e Uil: confermiamo data 16 dicembre -

...Baldassarri sullogenerale" realizzata da Claudio Landi con Mario Baldassarri (economista, presidente del Centro Studi Economia Reale). L'intervista è stata registrata giovedì 9...... osservando che la data del 16scelta per logenerale non rispetta la legge che disciplina le mobilitazioni generali. Ma Cgil e Uil non demordono e confermano che la data dello ...«Espansiva» per pochi (i più ricchi), «regressiva» per tutti (i più poveri). Vale a dire la stragrande maggioranza degli italiani e in particolare gli anziani, le donne ed i giovani, per non parlare d ...Ci si mette anche il garante sul cammino dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil - senza la Cisl - per il 16 dicembre: ma l'ostacolo non è ...