Tutti i Rodriguez sul lago Maggiore a festeggiare, manca solo Spinalbese (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’acqua del lago, del mare o del fiume è un toccasana per Belen. Rilassante e meditativa, proprio come nel periodo pre-parto quando si era rifugiata in una villa sulla foce del Po, ogni volta che cerca pace la Rodriguez si rintana davanti a uno specchio azzurro. Per il fine settimana ha scelto il lago Maggiore e si è portata dietro tutto il clan, i figli, la sorella, il fratello, i genitori, i cognati, gli amici. mancava solo Antonino Spinalbese. Dicono che la crisi è stata superata e hanno mostrato ai flash di essere ancora complici e in perfetta sintonia nell’uscita milanese insieme alla piccola Luna Marì. Ma da qualche tempo Belen e Antonino fanno vite separate: vuoi per lavoro vuoi per impegni divergenti. Fatto sta che mentre l’hairstylist postava storie con la ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’acqua del, del mare o del fiume è un toccasana per Belen. Rilassante e meditativa, proprio come nel periodo pre-parto quando si era rifugiata in una villa sulla foce del Po, ogni volta che cerca pace lasi rintana davanti a uno specchio azzurro. Per il fine settimana ha scelto ile si è portata dietro tutto il clan, i figli, la sorella, il fratello, i genitori, i cognati, gli amici.vaAntonino. Dicono che la crisi è stata superata e hanno mostrato ai flash di essere ancora complici e in perfetta sintonia nell’uscita milanese insieme alla piccola Luna Marì. Ma da qualche tempo Belen e Antonino fanno vite separate: vuoi per lavoro vuoi per impegni divergenti. Fatto sta che mentre l’hairstylist postava storie con la ...

Advertising

Valedance11 : RT @TorinoFC_1906: ??? | INTERVISTA Quello che non tutti sanno di... Ricardo Rodriguez ?? - Robertoro80 : RT @TorinoFC_1906: ??? | INTERVISTA Quello che non tutti sanno di... Ricardo Rodriguez ?? - PeroniStefano : RT @TorinoFC_1906: ??? | INTERVISTA Quello che non tutti sanno di... Ricardo Rodriguez ?? - RedFollower1904 : RT @TorinoFC_1906: ??? | INTERVISTA Quello che non tutti sanno di... Ricardo Rodriguez ?? - TorinoFC_1906 : ??? | INTERVISTA Quello che non tutti sanno di... Ricardo Rodriguez ?? -