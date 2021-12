Transenne sui binari e fumogeni: i No vax bloccano la ferrovia tra Torino e la Francia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un gruppo di No vax ha bloccato la ferrovia internazionale Torino-Bardonecchia-Francia. È successo verso le sei di questa mattina, quando cinque uomini incappucciati, brandendo un bengala rosso, hanno paralizzato il traffico lungo la linea. L’azione arriva qualche ora dopo la manifestazione No Green pass che si è svolta ieri pomeriggio in piazza della Repubblica a Susa. I cinque hanno sbarrato i binari con Transenne, catene antifurto e lucchetti, alla stazione di Meana in Val di Susa. E poi, prima di darsi alla fuga, hanno acceso i fumogeni e appeso lo striscione «No vax, blocchiamo tutto». A farne le spese sono stati i passeggeri – per la maggior parte pendolari – del treno regionale 26905 Bordonecchia-Torino, che in quel momento era fermo in stazione. Il mezzo è ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un gruppo di No vax ha bloccato lainternazionale-Bardonecchia-. È successo verso le sei di questa mattina, quando cinque uomini incappucciati, brandendo un bengala rosso, hanno paralizzato il traffico lungo la linea. L’azione arriva qualche ora dopo la manifestazione No Green pass che si è svolta ieri pomeriggio in piazza della Repubblica a Susa. I cinque hanno sbarrato icon, catene antifurto e lucchetti, alla stazione di Meana in Val di Susa. E poi, prima di darsi alla fuga, hanno acceso ie appeso lo striscione «No vax, blocchiamo tutto». A farne le spese sono stati i passeggeri – per la maggior parte pendolari – del treno regionale 26905 Bordonecchia-, che in quel momento era fermo in stazione. Il mezzo è ...

