Super Green Pass: obbligatorio per feste di compleanno e laurea, ma non serve per battesimi e matrimoni (Di lunedì 6 dicembre 2021) E' destinata a suscitare polemiche la distinzione tra feste legate a cerimonie (civili e religiose) e quelle che seguono altri eventi (come compleanni e lauree) , prevista dal decreto entrato in vigore...

