Sorpassa le auto ferme per un incidente e lo scontro è inevitabile Concetta e Carlo morti sul colpo | lui illeso

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Rovigo,mortale sulla strada Romea, gli ultimi aggiornamenti. A perdere la vita dopo lofrontale avvenuto sulla Romea nel tardo pomeriggio tra un Suv Jeep Compass bianco e una Alfa Romeo Gt grigia, i due sicilianiCavaleri eBilardi. Il conducente alla guida del Suv, uscito miracolosamente, è stato sottoposto alle analisi tossicologiche. Poi la decisione. Supera le macchine in fila sulla Romea, a bordo del Suv, ma la manovra conduce inevitabilmente allofrontale con il veicolo che procedeva in direzione opposta. Non appena scattato l’allarme, sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei carabinieri e dei vigili del fuoco, oltre ai soccorsi sanitari. I due siciliani a bordo dell’Alfa Romeo, purtroppo, sono stati ...

Advertising

ebonfo : Sulla ss309 Romea un idiota sorpassa la coda ferma schiantandosi contro un'altra auto e uccidendo due persone. Il… - zazoomblog : Mercato auto Europa Stellantis sorpassa Volkswagen. Peugeot 2008 regina - #Mercato #Europa #Stellantis #sorpassa - _happycactus_ : ... una mazda mx che al giungere dal giallo sorpassa le auto in fila e attraversa in rosso pieno. Accanto al semafo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpassa auto

... a pochi metri dal traguardo Bottasla Alpine, prendendo il podio numero sessantasette in ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozioe Moto su ...In terza posizione, conclude Valtteri Bottas cheOcon proprio sulla linea del traguardo. ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozioe Moto su ...Tragedia a Portonovo di Medicina: l’uomo, 58 anni, si era fermato a bordo strada dopo un sorpasso non riuscito ed è stato falciato ...La tragedia a Codevigo, in provincia di Padova. A perdere la vita un uomo di 51 anni, Carlo Cavaleri, e una donna di 48, Concetta Bilardi ...