Schettino diverte e conquista il pubblico salernitano

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 6 dicembre 2021) di Monica De Santis A.C. e D.C. ovvero avanti?Covid e dopo?Covid. E’ stato questo il tema centrale dello spettacolo che sabato sera, Simoneha portato in scena al Teatro?Delle Arti di?Salerno, nell’ambito della rassegna “Che Comico 2020” (lo spettacolo era in programma a fine marzo 2020, sospeso a causa della chiusura forzata dal lockdown), proposta dal Teatro?Ridotto diretto da Gianluca Tortora. Oltre un’ore e trenta di puro divertimento, con il “fondamentalista napoletano” che ha ripercorso la vita prima del Covid e dopo il Covid, evidenziando i pregi e i difetti delle persone ma soprattutto come queste, specie i campania hanno reagito ad una pandemia inattesa e soprattutto mai immaginata. Battute a raffica, risate tante. “Con la messa in scena questo spettacolo abbiamo recuperato – spiega Gianluca Tortora – i due appuntamenti che non siamo riusciti a ...