Scavi di Ercolano | apertura straordinaria per l’Immacolata | l’evento

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 6 dicembre 2021)diL’8 dicembre, in occasione della festa del, il parco archeologico resterà aperto al pubblico: i dettagli(Getty Images)In occasione della Festa del, mercoledì 8 dicembre, il parco archeologico diverrà aperto al pubblico in via. I visitatori potranno dunque visitare, oltre alle domus, anche l’area dell’antica spiaggia. In questa zona attualmente ci sono dei lavori in corso per consentire un nuovo collegamento con la zona di Villa dei Papiri. Così facendo si permetterà ai turisti di fare lunghe passeggiate proprio come succedeva nell’antichità. “Dalla ria giugno il Parco divive una ripresa che lo vede protagonista nel panorama ...