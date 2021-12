Sampdoria, il futuro di D’Aversa si decide al derby: rumors su Stankovic e spunta Giampaolo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il futuro di Roberto D’Aversa alla Sampdoria si deciderà nel derby contro il Genoa: spunta Giampaolo per la panchina blucerchiata Il futuro di Roberto D’Aversa alla Sampdoria si giocherà in occasione del derby della Lanterna. La decisione, presa in serata dalla società blucerchiata nonostante la sconfitta subita al Ferraris contro la Lazio. Il motivo è semplice: non ci sono i tempi tecnici per una sostituzione. Dejan Stankovic dovrebbe liberarsi dalla Stella Rossa e c’è poco tempo per chiudere la trattativa. A quanto riporta Il Secolo XIX, un incontro tra Fali Ramadani – agente di Dejan Stankovic – e Massimo Ferrero sarebbe in programma oggi all’ora di pranzo. Il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ildi Robertoallasirà nelcontro il Genoa:per la panchina blucerchiata Ildi Robertoallasi giocherà in occasione deldella Lanterna. La decisione, presa in serata dalla società blucerchiata nonostante la sconfitta subita al Ferraris contro la Lazio. Il motivo è semplice: non ci sono i tempi tecnici per una sostituzione. Dejandovrebbe liberarsi dalla Stella Rossa e c’è poco tempo per chiudere la trattativa. A quanto riporta Il Secolo XIX, un incontro tra Fali Ramadani – agente di Dejan– e Massimo Ferrero sarebbe in programma oggi all’ora di pranzo. Il ...

