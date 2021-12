Quirinale: Conte, 'controllo gruppi? Formula che non mi sfiora, saremo compatti' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "La 'Formula' del controllo dei parlamentari non mi sfiora", risponde in conferenza stampa il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, a chi gli chiede se il supplemento di riflessione sulla sua candidatura nel collegio Roma 1 (poi declinata) sia dovuto alla necessità di controllare meglio i gruppi parlamentari in vista del voto sul Presidente della Repubblica. "Vedrete, il M5S sarà la forza politica più compatta nel passaggio sul Quirinale", assicura l'ex premier. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "La '' deldei parlamentari non mi", risponde in conferenza stampa il leader 5 Stelle Giuseppe, a chi gli chiede se il supplemento di riflessione sulla sua candidatura nel collegio Roma 1 (poi declinata) sia dovuto alla necessità di controllare meglio iparlamentari in vista del voto sul Presidente della Repubblica. "Vedrete, il M5S sarà la forza politica più compatta nel passaggio sul", assicura l'ex premier.

