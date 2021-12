“Più contagioso o letale”: la ricercatrice di AstraZeneca preoccupa parlando di un possibile prossimo virus (Di lunedì 6 dicembre 2021) La ricercatrice di Oxford che ha lavorato alla sperimentazione del vaccino AstraZeneca, Sarah Gilbert, non rassicura sul futuro. La lotta contro il Covid è al centro delle nostre vite da quasi due anni. Ma c’è chi pensa che sia solo l’inizio di un ciclo pandemico che sconvolgerà l’umanità nei prossimi anni. Questa notizia abbastanza pessimistica L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ladi Oxford che ha lavorato alla sperimentazione del vaccino, Sarah Gilbert, non rassicura sul futuro. La lotta contro il Covid è al centro delle nostre vite da quasi due anni. Ma c’è chi pensa che sia solo l’inizio di un ciclo pandemico che sconvolgerà l’umanità nei prossimi anni. Questa notizia abbastanza pessimistica L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

RobertoBurioni : Una volta per tutte: un vaccinato può contagiarsi e contagiare. Per questo dobbiamo stare attenti. Ma un vaccinato… - erreelleci : RT @RobertoBurioni: Una volta per tutte: un vaccinato può contagiarsi e contagiare. Per questo dobbiamo stare attenti. Ma un vaccinato si… - lametabasta : RT @lordfed3: “La verità è che il prossimo virus potrebbe essere peggiore. Potrebbe essere più contagioso o mortale o entrambi. ”È quindi i… - Francy78Firenze : RT @RobertoBurioni: Una volta per tutte: un vaccinato può contagiarsi e contagiare. Per questo dobbiamo stare attenti. Ma un vaccinato si… - Maurizi46052531 : RT @lordfed3: “La verità è che il prossimo virus potrebbe essere peggiore. Potrebbe essere più contagioso o mortale o entrambi. ”È quindi i… -

Ultime Notizie dalla rete : Più contagioso 'Più contagioso o letale': la ricercatrice di AstraZeneca preoccupa parlando di un possibile prossimo virus Un nuovo virus potrebbe essere più contagioso o più letale, o entrambi'. Le parole poco rassicuranti di Sarah Gilbert: 'La prossima pandemia può essere peggiore' Sarah Gilbert ha anche dichiarato: '...

'La prossima pandemia può essere peggiore' 'Potrebbe essere più contagioso o più letale, o entrambi', ha detto. Da oggi, intanto, in Italia entra in vigore il Super Green pass, o Green pas s rafforzato: ecco cos'è . Queste le regole da ...

Coronavirus, 162 gli attualmente positivi. Il sindaco: “Indice di contagio più alto tra i giovani. Rispettare le regole anti Covid-19” - Comune di Tivoli Comune di Tivoli Un nuovo virus potrebbe essereletale, o entrambi'. Le parole poco rassicuranti di Sarah Gilbert: 'La prossima pandemia può essere peggiore' Sarah Gilbert ha anche dichiarato: '...'Potrebbe essereletale, o entrambi', ha detto. Da oggi, intanto, in Italia entra in vigore il Super Green pass, o Green pas s rafforzato: ecco cos'è . Queste le regole da ...