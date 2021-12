Pagelle Cagliari-Torino 1-1 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ledi1-1 con iai protagonisti e ildel match di. All’Unipol Domus partita intensa con l’autogol di Carboni a portare in vantaggio gli ospiti e la super rovesciata di Joao Pedro a pareggiare i conti. Nel finale tantissime occasioni da una parte e dall’altra ma soprattutto per i granata, i sardi tengono botta e il punteggio non cambia. Di seguito iai protagonisti.(3-5-2): Cragno 5; Caceres 5.5, Ceppitelli 6 (33’st Godin sv), Carboni 5.5; Bellanova 6, Nandez 6, Marin 6.5, Grassi 6 (33’st Pereiro sv), Dalbert 5.5 (42’st Zappa sv); Joao Pedro 7, Keita Baldè 5 (18’st Pavoletti 5). In panchina: Aresti, Radunovic, Altare, Lykogiannis, Deiola, Oliva, ...

CentotrentunoC : #CagliariTorino ? Le Pagelle ?? I nostri giudizi sui rossoblù che hanno pareggiato 1-1 contro il Torino alla Unipo… - sportface2016 : #CagliariTorino 1-1, le pagelle e il tabellino

