Metro C chiusa per guasto tecnico: navette da Centocelle a San Giovanni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – guasto tecnico sulla linea C della Metro di Roma, che da circa due ore è chiusa nel tratto da Centocelle a San Giovanni. L'Atac ha predisposto il servizio sostitutivo di bus navetta. Aggiornamento 10:11 E' stata ripristinata la circolazione sull'intera tratta della Metro C di Roma. Lo fa sapere su twitter l'Atac, precisando di aver risolto il guasto tecnico che aveva causato la chiusura delle fermate da Centocelle a San Giovanni.(Agenzia Dire)

