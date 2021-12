L’attentatore di Ronald Reagan con l’ossessione per Jodie Foster

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo 40 anni passati in un manicomio criminale, John Hinckley a metà 2022 dovrebbe tornare libero. Hinckley diventa famoso in tutto il mondo il 30 marzo 1981 per aver cercato di uccidere il presidente degli Stati Uniti. Il 26enne infatti si era appostato tra i reporter e i curiosi che aspettavanoa Washington per poi sparare sei colpi, che oltre al presidente colpiscono due membri della scorta. Dopo averlo arrestato, gli agenti dell’Fbi fanno irruzione nella stanza d’albergo di Hinckley dove trovano foto, ritagli di giornale e lettere dedicati a un volto noto di Hollywood: l’attrice. Allora, raggiunta la fama con il ruolo di prostituta minorenne in Taxi Driver, studiava all’università di Yale. Proprio nel campus della celebre università ...