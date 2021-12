L’assurda giustificazione del primo multato senza Green Pass sui mezzi pubblici

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Da oggi serve ilanche per prendere idi trasporto cittadini. Basta quello “base”, ottenibile anche con un tampone molecolare o antigenico fatto nelle ultime 48 ore: le forze dell’ordine da questa mattina sono all’opera in tutte le città italiane per verificare che oltre al titolo di viaggio, ieggeri siano anche in possesso del certificato verde. E a Roma ilnelgiorno di validità del nuovo decreto sul Superè stato sorpreso dagli agenti della polizia locale alla fermata dei bus di piazzale Flaminio. “Non ho ilperché volevo vaccinarmi nei prossimi giorni”, si è giustificato l’uomo, un 50enne romeno, per il quale è scattata una sanzione di ...