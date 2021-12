Kokorin via a gennaio: la dirigenza viola valuta una mossa a sorpresa! (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sembra ormai giunta al capolinea l’avventura di Aleksandr Kokorin con la maglia della Fiorentina. Arrivato a gennaio con grandi aspettative, l’ex Zenit è ai margini del progetto Italiano e potrebbe lasciare Firenze già nella prossima finestra di mercato, con la dirigenza viola che starebbe valutando la possibilità di cedere il giocatore in prestito o, in ipotesi estrema, la rescissione del contratto. Secondo quanto riferito da La Nazione, il direttore tecnico Nicolas Burdisso avrebbe già individuato il possibile sostituto di Kokorin: la pista più calda è quella che porta all’attaccante Toni Martinez, classe 97? di proprietà del Porto. La valutazione del portoghese non è proibitiva e il club portoghese potrebbe accettare la formula del prestito con diritto di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sembra ormai giunta al capolinea l’avventura di Aleksandrcon la maglia della Fiorentina. Arrivato acon grandi aspettative, l’ex Zenit è ai margini del progetto Italiano e potrebbe lasciare Firenze già nella prossima finestra di mercato, con lache starebbendo la possibilità di cedere il giocatore in prestito o, in ipotesi estrema, la rescissione del contratto. Secondo quanto riferito da La Nazione, il direttore tecnico Nicolas Burdisso avrebbe già individuato il possibile sostituto di: la pista più calda è quella che porta all’attaccante Toni Martinez, classe 97? di proprietà del Porto. Lazione del portoghese non è proibitiva e il club portoghese potrebbe accettare la formula del prestito con diritto di ...

Advertising

giacomo_it : @firenzeviola_it Via Amrabat poiché non vuol restare poiché non si trova nel modulo di centrocampo a 3,Kokorin xkè è scarso - LeBombeDiVlad : ?? #Fiorentina, #Kokorin in lista di sbarco ?? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - Jpolemica666 : RT @AMasterPotato: Questa partita m'ha ricordato Roma Fiorentina del primo anno del Trap. 1-0 di Bati, millemila occasioni buttate via, sup… -

Ultime Notizie dalla rete : Kokorin via Fiorentina, Kokorin via a gennaio: scelto il sostituto Commenta per primo La Fiorentina può salutare Aleksandr Kokorin a gennaio. Come scrive La Nazione , il russo è ormai un separato in casa: cessione in prestito o risoluzione del contratto le ipotesi sul tavolo. Per sostituirlo il candidato numero uno è Toni ...

Empoli - Fiorentina 2 - 1: cronaca diretta live e risultato finale ... sponda errata per Cutrone, può intervenire il portiere Al via il match! Le squadre fanno in questo ... Attaccanti - Callejon, Nico Gonzalez, Kokorin, Munteanu, Saponara, Sottil, Vlahovic. Le ...

Fiorentina, Kokorin via a gennaio: prestito o risoluzione del contratto. Toni Martinez il sostituto TUTTO mercato WEB Fiorentina, Kokorin via a gennaio Titoli di coda per Aleksandr Kokorin alla Fiorentina. Stando a La Nazione, il russo a gennaio lascerà la Viola in prestito con la ...

Fiorentina-Sampdoria, le pagelle. Vlahovic cecchino. Sottil, gol e assist Firenze, 30 novembre 2021 - Vlahovic, Callejon e Sottil consegnano alla Fiorentina l'ottava vittoria in campionato. Sampdoria battuta (3-1) grazie ai gol di tutti i componenti del tridente viola. I tr ...

Commenta per primo La Fiorentina può salutare Aleksandra gennaio. Come scrive La Nazione , il russo è ormai un separato in casa: cessione in prestito o risoluzione del contratto le ipotesi sul tavolo. Per sostituirlo il candidato numero uno è Toni ...... sponda errata per Cutrone, può intervenire il portiere Alil match! Le squadre fanno in questo ... Attaccanti - Callejon, Nico Gonzalez,, Munteanu, Saponara, Sottil, Vlahovic. Le ...Titoli di coda per Aleksandr Kokorin alla Fiorentina. Stando a La Nazione, il russo a gennaio lascerà la Viola in prestito con la ...Firenze, 30 novembre 2021 - Vlahovic, Callejon e Sottil consegnano alla Fiorentina l'ottava vittoria in campionato. Sampdoria battuta (3-1) grazie ai gol di tutti i componenti del tridente viola. I tr ...