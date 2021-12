Helbiz Live sarà la piattaforma di streaming che trasmetterà Miss Italia 2021 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Miss Italia in monopattino. sarà anche questo un aneddoto che ci aiuta a comprendere l’evoluzione dei nostri tempi. Uno dei concorsi che hanno attraversato – nel bene e nel male – il Novecento Italiano ha definitivamente perso il contatto con la televisione (che, un tempo, l’aveva fatto conoscere anche al di fuori dai confini nazionali). Già lo scorso anno, Miss Italia aveva sperimentato la strada dello streaming, con una maxi diretta su Facebook e su YouTube che non aveva dato risultati particolarmente esaltanti in termini di numeri. Quest’anno, invece, Miss Italia 2021 sarà trasmessa su Helbiz Live, la piattaforma OTT costola dell’azienda ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 6 dicembre 2021)in monopattino.anche questo un aneddoto che ci aiuta a comprendere l’evoluzione dei nostri tempi. Uno dei concorsi che hanno attraversato – nel bene e nel male – il Novecentono ha definitivamente perso il contatto con la televisione (che, un tempo, l’aveva fatto conoscere anche al di fuori dai confini nazionali). Già lo scorso anno,aveva sperimentato la strada dello, con una maxi diretta su Facebook e su YouTube che non aveva dato risultati particolarmente esaltanti in termini di numeri. Quest’anno, invece,trasmessa su, laOTT costola dell’azienda ...

Advertising

enrick81 : @misterf_tweets @napoliforever89 @famigliasimpson @OltreTv @AgoCannella @Tvottiano @CIAfra73 @fabriziomico… - giornalettismo : Dopo l'edizione 2020 trasmessa su YouTube e sulla pagina Facebook, #MissItalia sperimenta ancora la strada dello st… - niccolab : La finale di #missitalia 2021 verrà trasmessa su Helbiz Live. Metteteci voi la reaction che più vi aggrada. - Mattiabuonocore : Per Helbiz Live un colpaccio, avere Miss Italia - infoitsport : Tv: la finale di Miss Italia in diretta in esclusiva su Helbiz Live -