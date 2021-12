GF Vip, Alex e Soleil: un altro pomeriggio di tenerezze (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un altro pomeriggio insieme, loro due e basta. Altre ore trascorse insieme, abbracciati uno con l’altro come due innamorati. Quella tra Soleil Sorge e Alex Belli è stata una romantica domenica piena di parole dolci e promesse. Dentro la Casa del Grande Fratello Vip stanno vivendo un’incredibile luna di miele… Una domenica pomeriggio passata a letto. Loro due insieme e basta. Lontani da tutto e da tutti dentro la Casa del GF Vip. Per gran parte del tempo, Alex Belli e Soleil Sorge sono rimasti nel loro letto a parlare di loro scambiandosi ancora teneri abbracci. La bionda influencer ancora una volta prova a capire cosa ci sia realmente tra di lei e l’attore che sembra aver presa anche di testa. Ma con o senza di lei, Alex una volta ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Uninsieme, loro due e basta. Altre ore trascorse insieme, abbracciati uno con l’come due innamorati. Quella traSorge eBelli è stata una romantica domenica piena di parole dolci e promesse. Dentro la Casa del Grande Fratello Vip stanno vivendo un’incredibile luna di miele… Una domenicapassata a letto. Loro due insieme e basta. Lontani da tutto e da tutti dentro la Casa del GF Vip. Per gran parte del tempo,Belli eSorge sono rimasti nel loro letto a parlare di loro scambiandosi ancora teneri abbracci. La bionda influencer ancora una volta prova a capire cosa ci sia realmente tra di lei e l’attore che sembra aver presa anche di testa. Ma con o senza di lei,una volta ...

Advertising

infoitcultura : Alex Belli e Soleil sempre più vicini al GF Vip, Delia Duran lascia Milano: “Ho bisogno di scappare” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Delia Duran rompe il silenzio e lascia la casa di Alex Belli: “Addio Milano” - infoitcultura : GF Vip, Soleil si piega per pulirsi i denti e Alex ci va pesante con la gambina - Frances21821933 : RT @ceci_patrizia: Delia Duran potrebbe non fare mai parte del cast del Grande Fratello Vip 2021 nonostante i suoi innumerevoli tentativi,… - Frances21821933 : RT @ceci_patrizia: “Voglio abbandonare il GF Vip. Ho esaurito il mio entusiasmo”: Alex Belli in crisi vuole lasciare il reality dopo l’inco… -