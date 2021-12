“Fa questo dopo una delle peggiori…”: Caressa severo con Mourinho (Di lunedì 6 dicembre 2021) Caressa ha parlato così a ‘Sky Calcio Club’ dei due diversi atteggiamenti tenuti da Mourinho e Spalletti alle prese con le assenze. Fabio Caressa, a ‘Sky Calcio Club’, ha fatto una personale disamina delle situazioni simili che Roma e Napoli stanno affrontando in questo momento del campionato. Alle prese con molti infortuni e assenze, Mourinho questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 6 dicembre 2021)ha parlato così a ‘Sky Calcio Club’ dei due diversi atteggiamenti tenuti dae Spalletti alle prese con le assenze. Fabio, a ‘Sky Calcio Club’, ha fatto una personale disaminasituazioni simili che Roma e Napoli stanno affrontando inmomento del campionato. Alle prese con molti infortuni e assenze,articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

OptaPaolo : 250 - Massimiliano Allegri ha vinto 250 gare da allenatore in Serie A (esattamente 150 con la Juventus), diventando… - alexvespi : Questi risultati, giustamente e con senso di responsabilità, non vengono tutti diffusi sui media/social a meno che… - Agenzia_Ansa : Dopo essere finito in terapia subintensiva per complicanze legate al Covid, si ricrede e dice 'sì' al vaccino anche… - Ariannnna99 : il modo in cui Christian dopo aver ricevuto un complimento dal suo prof lo doveva insultare perchè secondo voi ques… - DIABOLIK_7 : RT @J_Cayman: @DIABOLIK_7 Dopo 1 Min ammonito....più incidenza di questo ?????? -