Extra Cuoca 2021 | premiate a Perugia le vincitrici della prima edizione del concorso

(Di lunedì 6 dicembre 2021)– Sono stateoggi in Umbria, a, presso la sedeCamera di Commercio dell’Umbria, ledi “– Il talento delle donne per l’oliovergine”, il primonazionale dedicato alle cuoche professioniste, promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio, in collaborazione con Lady Chef, sezione femminile“Federazione Italiana Cuochi” (F.I.C.) e di A.I.R.O. (Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio. Sei le professionisteristorazioneper le tre categorie in gara, oltre una ...

Sono Chiara Castellucci, Rossella Giulianelli, Ilaria Salvadori, Liliana Stredie, Irene Filograsso, le cinque cuoche professioniste della Toscana, finaliste alla prima edizione di "- Il ...Tra questi le eccellenze greche per antonomasia, come l'oliovergine di oliva e la bottiglia ... la quale ha cominciato a lavorare comea domicilio, maneggiando materie prime greche di ...PERUGIA – Sono state premiate oggi in Umbria, a Perugia, presso la sede della Camera di Commercio dell’Umbria, le vincitrici della prima edizione di “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio ...Ecco le chef vincitrici di Extra Cuoca: il primo concorso nazionale che premia il talento delle donne per l'olio extra vergine di oliva.