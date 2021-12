Destra in lutto | è morto a Genova Eugenio Minasso Fu consigliere regionale e deputato di An

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il mondo dellaè in: è, giàdi Alleanza Nazionale e del Popolo della Libertà. Nato a Sanremo 62 anni fa, dal 7 settembre scorsoera ricoverato all’ospedale San Martino diper i postumi del Covid che aveva superato alla fine dell’estate. Di professione consulente aziendale, l’esponente politico oggi scomparso è stato più volte elettodella Liguria prima di approdare, nel 2008, alla Camera dei Deputati. Lascia la moglie e due figli.era nato a Sanremo 62 anni fa Dopo la fine del Pdl, come altri esponenti di provenienza An, nel 2013aderisce al Nuovo Centrodi Angelino ...

